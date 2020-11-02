شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتفقد تطوير طريق قنا- الأقصر الصحراوي الشرقى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار بدأ الفريق كامل الوزير، وزير النقل، جولته لمحافظة قنا، بتفقد مشروع تطوير طريق قنا الأقصر الصحراوي الشرقى بطول ٧٢ كيلو متر. رافقه خلال الجولة اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، ولفيف من قيادات وزارة النقل والمحافظة و أوضح الوزير ان المرحلة الأولى لتطوير الطريق تبلغ ٣٦ كيلو متر، لافتاً إلى نسبة التنفيذ حتى الآن بلغت ١٥ ٪ تشمل أعمال تطوير الطريق والجسر الترابى. وأشار إلى أن القيمة التقديرية لمشروع التطوير تبلغ ٢٩٠ مليون جنيه، وتم اعتماد ١٠٠ مليون جنيه منها حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢١ موضحا أن العمل في تطوير الطريق بدأ في شهر سبتمبر ٢٠٢٠ ومن المتوقع الانتهاء في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 107,736

تعافي 99,555

وفيات 6,278

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