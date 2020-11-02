شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير عام مطروح يتابع تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء أشرف إبراهيم، سكرتير عام محافظة مطروح، اليوم الأثنين، مبنى مركز ومدينة مرسى مطروح لمتابعة حركة سير العمل والتأكيد على ضرورة الإنضباط والإلتزام، مع الوقوف على طبيعة المعوقات والمشكلات الإدارية والفنية والعمل الفوري على تذليلها وحلها من أجل الإسراع بوتيرة إنجاز الأعمال وتيسير تقديم الخدمات للمواطنين.

وتفقد السكرتير العام لمحافظة مطروح المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين ومتابعة تيسير إجراءات منظومة تلقى طلبات المواطنين خاصة الراغبين في التقدم على التصالح في مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم وفقا للضوابط المعمول بها في ذلك القانون.

كما تفقد السكرتير العام للحملة الميكانيكية بمركز ومدينة مرسى مطروح للوقوف على مدى جاهزية واستعداد كافة السيارات والمعدات للتحرك مع أي طارئ خاصة مع بداية موسم الشتاء ومواجهة السيول وتجمعات مياه الأمطار.

كما تفقد السكرتير العام لمحافظة مطروح الحملة الميكانيكية لديوان عام المحافظة ومتابعة حركة سير السيارات ومدى انضباط السائقين، مع مراجعة تحركات جميع السيارات خارج الحملة والإلتزام بخط السير وتوقيتات العودة، مقرراً إتخاذ الاجراءات القانوينة ضد المخالفين.