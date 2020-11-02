شكرا لقرائتكم خبر عن «الإعلام»: مصر تتجه نحو مشروعات الاقتصاد الأخصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الصفحة الرسمية لوزارة الدولة للاعلام، اليوم الاثنين، إن مصر بدأت في التوجه نحو الاهتمام بهذا النوع من الاقتصاد كأحد السبل الهامة والرئيسية في خطط التنمية الشاملة التي تجري على أرض الوطن، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التي تتناسب مع الأولويات الاقتصادية والبيئية للدولة، وتعتبر مصر أول دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُصدر السندات الخضراء السيادية الحكومية بالأسواق العالمية.

وأعلنت الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه يعد أبرز المشروعات الخضراء التي تستهدفها السندات الخضراء، تتمثل في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، فضلاً عن مشروعات وسائل النقل النظيفة، هذا بجانب مشروعات التحكم في التلوث ومنعه، ومشروعات المباني الخضراء.