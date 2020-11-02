«الإعلام»: مصر تتجه نحو مشروعات الاقتصاد الأخصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت الصفحة الرسمية لوزارة الدولة للاعلام، اليوم الاثنين، إن مصر بدأت في التوجه نحو الاهتمام بهذا النوع من الاقتصاد كأحد السبل الهامة والرئيسية في خطط التنمية الشاملة التي تجري على أرض الوطن، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التي تتناسب مع الأولويات الاقتصادية والبيئية للدولة، وتعتبر مصر أول دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُصدر السندات الخضراء السيادية الحكومية بالأسواق العالمية.
وأعلنت الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه يعد أبرز المشروعات الخضراء التي تستهدفها السندات الخضراء، تتمثل في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، فضلاً عن مشروعات وسائل النقل النظيفة، هذا بجانب مشروعات التحكم في التلوث ومنعه، ومشروعات المباني الخضراء.
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