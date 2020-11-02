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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار وفد من البرنامج الرئاسي لشباب المحافظات الحدودية، عدد من المواقع الاثرية المفتوحة للزيارة في الاسكندرية الاثنين، شملت قلعة قايتباى، والمسرح الرومانى وعمود السوارى، وذلك بهدف تنشيط السياحة الداخلية وتفعيل البرامج والانشطة التثقيفية والترفيهية والتوعوية لأبناء المحافظات الحدودية والنائية.

وقال محمد متولى، مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية في الاسكندرية والساحل الشمالى، أن استقبال ومرافقة وفد البرنامج الرئاسى، يأتى في إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتوجيهات اللواء احمد جمال الدين، مستشار رئيس الجمهورية للمناطق النائية والمحافظات الحدودية، وفى إطار تنفيذ وزارة الشباب والرياضة فعاليات البرنامج الرئاسى لأبناء المحافظات الحدودية تحت شعار «أهل مصر».

وأشار إلى أنه تم توفير مرشدين سياحيين من المواقع الاثرية، لمرافقة الوفد الرئاسي اثناء الزيارة وتقديم شروح مستفيضة عن تاريخ كل موقع للزائرين، مشيرا إلى أنه تستمر الزيارة لمدينة الإسكندرية على مدار خمس ايام وتشمل أيضا مجموعة من المحاضرات التثقيفية المتنوعة.

وكان في استقبال الوفد اسامه الصياد مدير عام القلعة والذى قدم شرحا وافيا عن تاريخها.

"أهل مصر" في الإسكندرية .. وفد البرنامج الرئاسى يزور المواقع الأثرية لتنشيط السياحة (صور)

"أهل مصر" في الإسكندرية .. وفد البرنامج الرئاسى يزور المواقع الأثرية لتنشيط السياحة (صور)

"أهل مصر" في الإسكندرية .. وفد البرنامج الرئاسى يزور المواقع الأثرية لتنشيط السياحة (صور)