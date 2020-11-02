شكرا لقرائتكم خبر عن تخريج الدفعة الأولى لطلاب وطالبات المعهد الفني للتمريض برأس غارب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء إيهاب رافت رئيس مدينة رأس غارب حفل تخرج الدفعة الأولى لطلاب وطالبات معهد التمريض بالقاعه الصيفية بالف ليلة وليلة.

بدأ الحفل بالنشيد الوطنى وآيات من الذكر الحكيم. وأكدت الدكتور دعاء ابوسعدة عن نشأة المعهد والدعم الكامل من جميع المؤسسات لاستكمال الرسالة السامية التي يقدمها المعهد للقطاع الصحى والمجتمع. وقدم رئيس المدينة الشكر لكل من ساهم في تخرج اول دفعة وطالب الخريجين بالحفاظ على ما حققوه من مستوى متميز في التحصل الطبى وأن يكن نموذجا للالتزام والبذل والعطاء لتقديم أسمى رسالة وهى المشاركة في تخفيف الألم عن المرضى ورعايتهم. حضر الحفل قائد القطاع العسكرى وحماده غلاب عضو مجلس النواب السابق والقيادات التنفيذية واولياء امور الطلاب ولفيف من مواطنى المدينة.

يذكر أنه تم تخرج عدد (43) من معهد التمريض بالمدينة، والتحق عدد ( 20 خريج بكلية التمريض) منهم عدد (4) أوائل الجمهورية.