مطران اللاتين الجديد بمصر يترأس أول قداس بـ«كاتدرائية القديسة كاترينا» في الإسكندرية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار المطران كلاوديو لوراتي، مطران اللاتين الجديد بمصر، كاتدرائية القديسة كاترينا بالإسكندرية الاثنين، احتفالًا بسيامته الأسقفية، بحضور العديد من الآباء الكهنة والرهبان والراهبات وشعب الكنيسة، والعديد من الشخصيات العامة.

وبدأ الاحتفال باستقباله بموكب من الكهنة والشمامسة، حيث ترأس أول قداس له بعد رسامته مطرانا.

وتم خلال القداس قراءة سفير الفاتيكان الوثيقة البابوية المتضمنة تعيين الأب كلاوديو لوراتي مطرانًا للاتين.

والقى عظة روحية تحدث فيها عن القداسة، قائلاً: طْلُبُوا أَوَّلًا مَلَكُوتَ اللهِ وَبِرَّهُ«هو شعاره في الخدمة، مختتماً القداس الإلهي بالبركة الرسولية.

كانت أجريت السيامة الأسقفية للمطران كلاوديو لوراتي مطرانا جديدا للاتين بمصر، بيد الكاردينال ليوناردو ساندري، رئيس مجمع الكنائس الشرقية، وبحضور المطران بييرباتيستا بيتسابالا، بطريرك اللاتين بالقدس، والمدبر الرسولي للاتين بمصر، الأب إيليا إسكندر، والبطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وبطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك.

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مطران اللاتين الجديد بمصر يترأس أول قداس الهى بـ"كاتدرائية القديسة كاترينا" فى الإسكندرية (صور)

مطران اللاتين الجديد بمصر يترأس أول قداس الهى بـ"كاتدرائية القديسة كاترينا" فى الإسكندرية (صور)

مطران اللاتين الجديد بمصر يترأس أول قداس الهى بـ"كاتدرائية القديسة كاترينا" فى الإسكندرية (صور)

مطران اللاتين الجديد بمصر يترأس أول قداس الهى بـ"كاتدرائية القديسة كاترينا" فى الإسكندرية (صور)

مطران اللاتين الجديد بمصر يترأس أول قداس الهى بـ"كاتدرائية القديسة كاترينا" فى الإسكندرية (صور)