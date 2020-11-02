شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرات وورش أونلاين بثقافة مطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم باقة من الأنشطة الثقافية والفنية الفنية بفرع ثقافة مطروح، حيث قدم قصر ثقافة الطفل محاضرة لموهوبين نادى ادب الطفل أونلاين ألقاها حمد شعيب بعنوان «تراث البادية» تحدث خلالها عن التراث البدوى والعادات والتقاليد المنتشرة في البيئة البدوية، كما أوضح تمسك البدو حتى الوقت الحالى بتراثهم والمحافظة عليه والحرص على تناقلة بين الأجيال، كما عقد قصرثقافة الطفل ورشة حكى بعنوان «حكايات نونه» حيث تحدثت مسئولة النشاط من خلال العروسة نونه عن الأكل الصحى وأهمية الصحة وتكوين جسم الإنسان وتقوية المناعه للمساعدة على مقاومة الأمراض والتغلب عليها، كما أكدت على أهمية أحتواء الأكل الصحى على كافة العناصر الغذائية والفيتامينات.

أقيمت ورشة لذوى الاحتياجات الخاصة ببيت ثقافة الحمام لعمل كتكوت صغير من الورق الملون والألوان حيث أوضحت المدربة طريقة استخدام قصاصات الورق الملون أو الفوم بطريقة سهلة ومبسطة في تشكيل كتكوت صغير، كما قدم قصر ثقافة مطروح محاضرة أونلاين بعنوان «الجهازالتنفسى» ألقاتها منى بخيت، أوضحت خلالها الأعضاء التي يتكون منها الجهاز التنفسي في الإنسان، كما أشارت إلى أهمية كل عضو ووظيفة التي يؤديها واستعانت بالرسوم التوضيحية لتقريب المعلومة وتوضيحها.

عقدت ورشة لذوى الاحتياجات الخاصة قدمتها الفنانة شيرين جورج بمكتبة سيدى عبدالرحمن قدمت خلالها طريقة استخدام الورق الملون والألون في عمل اخطبوط بطريقة سهلة وبسيطة، كما قدمت عبير السيد بقصر ثقافة الطفل ورشة عرائس بعنوان «التنمر» أوضحت فيها عيوب التنمر، وأكدت على أنه سلوك مكروه وغير مرغوب فيه.