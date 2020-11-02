شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يُعزي أسقف كندا في وفاة كاهن «مارمرقس مونتريال» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعث قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الإثنين، رسالة تعزية للأنبا بولس، أسقف شرق كندا، ومجمع كهنة الإيبارشية في رحيل القمص ميخائيل عزيز، كاهن كنيسة القديس مارمرقس الرسول بمونتريال، التابعة لإيبارشية شرق كندا.

وقال البابا تواضروس في رسالته: «نلتمس عزاءًا سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته».

كان الأب القمص ميخائيل عزيز، كاهن كنيسة القديس مارمرقس الرسول بمونتريال، التابعة لإيبارشية شرق كندا، قد توفى، الإثنين، عن عمر يناهز ٧٦ عامًا، بعد خدمة قاربت من ٢٦ عامًا.