شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يفتتح أعمال تطوير مكتب صحة ثان الزقازيق بتكلفة ١.٤ مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أفتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، يرافقه الدكتور مصطفي غنيمة مساعد وزيرة الصحة رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مكتب صحة ثان الزقازيق، بتكلفة تقديرية بلغت ١.٤ مليون جنيه، دعم من وزارة الإسكان ومديرية الشؤون الصحية بالشرقية، وذلك اليوم الإثنين ضمن سلسلة الأفتتاحات للمشروعات الصحية بمحافظة الشرقية، لرفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بمراكز ومدن المحافظة.

وأوضح الدكتور هشام مسعود بأنه تم الإحلال والتجديد لمكتب صحة ثان، ضمن خطة المديرية لتطوير منافذ تقديم الخدمة الطبية، ليصبح ٣ طوابق بدلاً من القديم المكون من طابق واحد، ويقدم خدمات التطعيمات، وتسجيل المواليد والوفيات، وخدمات صحة البيئة، وخدمات الترصد للأمراض المعدية بالدور الأرضي، والدور الأول والثاني العلوي، وجاري نقل خدمات مكتب رعاية طفل ثان الزقازيق به.

وقدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لوزيرة الصحة ومحافظ الشرقية، على الدعم المستمر للمنظومة الصحية بالمحافظة، لوصول أفضل خدمة طبية ممكنة للمواطنين.