شكرا لقرائتكم خبر عن مدير التنبؤات بهيئة الأرصاد: «تحسن من الغد.. وأنصح المواطنين بعدم تخفيف ملابسهم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتبؤات بالهيئة العامة للأرصاد، إن حالة الجو تشهد حالة من عدم الاستقرار، وكان ذروتها بالأمس، لكنه اليوم لن يشهد أمطارا كثيفة كما حدث بالأمس في البحر الأحمر أو جنوب سيناء.

وأضاف خلال حديثه في برنامج صباح الورد، المذاع عبر قناة TeN، أن الطقس من الغد سيشهد تحسنا كبيرا، مع فرص سقوط أمطار في السواحل الشمالية، لكنها أمطار من خفيفة إلى متوسطة ولن تؤثر على الحالة المرورية.

وأشار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مها بهنسي، أن على المواطنين متابعة درجات الحراراة، خصوصا الساعات المتأخرة في الليل، فتصل إلى 18 درجة ليلية، ويرجى عدم تخفيف الملابس في تلك الأوقات، كما نصح المواطنين بالقيادة على الطرق بسرعات قليلة.