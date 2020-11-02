شكرا لقرائتكم خبر عن الاجتماع الأول لمركز النشر الدولي بجامعة القناة لبحث خطة النشر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس أن الجامعة تسعى من خلال"مركز النشر الدولي" إلى تقديم خدمات للباحثين وطلبة الدراسات العليا بالجامعة

وتابع يهتم المركز بتقديم الخدمات البحثية المختلفة للتدقيق اللغوي والترجمة للأبحاث العلمية والدراسات الإنسانية لمساعدة الباحثين في الجامعة لإعداد الرسائل والأبحاث العلمية في صوره جيده تسهم في قبول النشر وذلك من خلال نخبه من المتخصصين والخبراء في هذا المجال.

وعقد اليوم الأثنين الموافق ٢ نوفمبر الاجتماع الأول لمركز النشر الدولى برئاسة الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وقامت الدكتورة ماجدة هجرس بعرض تقرير عن تصنيف الجامعة ودور النشر الدولى لأعضاء هيئة التدريس فى الجامعة في رفع مكانة وتصنيف الجامعة فى التصنيفات العالمية المختلفة ومنها التايمز للتعليم العالى مشيره إلى أهمية رفع كفاءة النشر الدولى من خلال الخدمات المقدمة بالمركز والتدريب وورش العمل والاستشارات العلمية المختلفة.

كما أشادت نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بنجاح مبادرة "مستشارك البحثى" التى نظمها المركز خلال شهر سبتمبر الماضى والذى شهدت إقبال من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من الكليات وقطاعات الجامعة المختلفة وشملت استشارات إحصائية، منهجية البحث العلمي، حساب حجم العينة، للكليات العلمية وكليات العلوم الإنسانية على أن يتم مثل هذه المبادرات مرة واحدة كل تيرم لتشمل استشارات علمية مجانية في مجالات النشر الدولى والتحليل الإحصائي وحسابات حجم العينة ومنهجية البحث العلمى.

وأشارت الدكتوره ماجد هجرس إلى نجاح فكره النشر الموجة عن طريق تنظيم مجموعات بحثية بالجامعة والشراكة مع جامعه ودول أخري في موضوعات من الموضوعات العالميه ذات الاهتمام مثل فيروس كورونا حيث تم التنسيق مع عدد من المجموعات البحثية بالجامعة عن طريق المركز وتم نشر ما لا يقل عن ٢٣ ورقة بحثية ودراسة مرجعية عن فيروس كورونا من جامعة قناة السويس.

حضر الاجتماع الدكتور صفوت عبدالمقصود عميد معهد التقنية الحيوية والدكتور عبدالغفار محمد أبوالسعود الأستاذ المساعد بكلية العلوم ومدير المركز والدكتور تهامى على والدكتورة دنيا سليم والدكتورة إلهام على أعضاء المركز. وناقش الاجتماع تشكيل مجلس إدارة المركز مع عرض تقرير عن المهام التى يقوم بها المركز ومناقشة الخطط الخاصة بعقد دورات تدريبية لرفع كفاءة النشر الدولى بالجامعة.

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