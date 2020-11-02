شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا المشاط: التعاون المصرى الألمانى نموذج ناجح ويدعم جهود التنمية المستدامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، عن سعادتها بإطلاق المركز المصرى الألمانى للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، فى إطار التعاون الثنائى المصرى الألمانى، حيث وقعت وزارة التعاون الدولى فى نوفمبر 2019 الخطابات المتبادلة لدعم مجال الهجرة مع الحكومة الألمانية. كما هنأت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، على هذا الإنجاز الهام .

وأوضحت وزيرة التعاون الدولى، فى كلمتها خلال حفل الافتتاح صباح اليوم، أن المركز يأتى فى إطار التعاون الثنائى بين الحكومتين المصرية والألمانية، والذى يدعم التنمية الاقتصادية المستدامة، مضيفة أن المركز هو الأول من نوعه فى مصر حيث يعمل على تعزيز فرص الهجرة الآمنة والمنظمة للشباب المصرى وتوفير فرص العمل للحد من الهجرة غير الشرعية، ومساعدة العائدين من المصريين بالخارج للاندماج فى المجتمع عن طريق توفير الخدمات الاقتصادية والاجتماعية اللازمة .

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وأكدت «المشاط»، أن التعاون المصرى الألمانى يعد أحد النماذج الناجحة للتعاون مع شركاء التنمية، وتبلغ محفظة التعاون الجارية مع الجانب الألمانى نحو 1.7 مليار يورو، تتوزع ما بين مساهمات مالية ودعم فنى وقروض ميسرة، يتم استخدامها فى تنفيذ العديد من المشروعات ذات الأولوية فى قطاعات الطاقة المتجددة وإمدادات المياه والصرف الصحى والرى والهجرة وإدارة المخلفات الطلبة، ودعم القدرة التنافسية للقطاع الخاص، بما يحقق أجندة التنمية الوطنية 2030 التى تتسق مع أهداف التنمية المستدامة.

وقالت أن وزارة التعاون الدولى حريصة على خلق شراكات اقتصادية قوية مع شركاء التنمية، من خلال تعزيز مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية المبنية على ثلاثة محاور أساسية، هى منصة التعاون التنسيقى المشترك، واستراتيجية سرد المشاركات الدولية، ومطابقة التمويل التنموى لأهداف التنمية المستدامة.