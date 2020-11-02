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شكرا لقرائتكم خبر عن كاتدرائية القديسة كاترينا بالإسكندرية تستقبل المطران الجديد بمصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت كاتدرائية القديسة كاترينا بالإسكندرية، حفل استقبال للمطران كلاوديو لوراتى، مطران الكنيسة اللاتينية الجديد فى مصر، عقب سيامته الأسقفية السبت الماضى، بحضور العديد من الآباء الكهنة والرهبان والراهبات وشعب الكنيسة، والعديد من الشخصيات العامة.
وقالت الكنيسة الكاثوليكية، فى بيان، اليوم الاثنين، بدأ الاحتفال باستقبال المطران بموكب من الكهنة والشمامسة، وأثناء القداس قرأ سفير الفاتيكان الوثيقة البابوية المتضمنة تعيين الأب كلاوديو لوراتي مطرانًا للاتين، وفي العظة، تحدث عن القداسة، مؤكدا أن آية "اطْلُبُوا أَوَّلًا مَلَكُوتَ اللهِ وَبِرَّهُ" هو شعاره في الخدمة، واختُتم القداس الإلهي بالبركة الرسولية.
جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال
وقد احتفلت الكنيسة الكاثوليكية بمصر، واللاتينية بشكل خاص، بالسيامة الأسقفية للمطران كلاوديو لوراتي، السبت الماضى، على يد الكاردينال ليوناردو ساندري، رئيس مجمع الكنائس الشرقية، بحضور المطران بييرباتيستا بيتسابالا، بطريرك اللاتين بالقدس، والمدبر الرسولي للاتين بمصر، الأب إيليا إسكندر، وأيضًا بحضور البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وبطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، والبطريرك يوسف العبسي، بطريرك أنطاكية وأورشليم والأسكندرية وسائر المشرق للروم الكاثوليك بمصر، وبمشاركة سينودس الكنيسة القبطية الكاثوليكية والعديد من المطارنة والآباء الكهنة والرهبان، والراهبات من الرهبانيات المختلفة، والعديد من الشخصيات الهامة.
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