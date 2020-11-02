شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تحذر من أمطار على السواحل الشمالية يومى الخميس والجمعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشير نماذج مركز التنبؤ بالأمطار بوزارة الموارد المائية والرى، إلى سقوط أمطار خفيفة يومى الخميس والجمعة على السواحل الشمالية.
وقال المركز فى تحذير له إنه يرجى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التى قد تنتج عن هذه الأمطار خاصة فى المناطق ذات الطبيعة الجبلية، وسيتم تحديث التنبؤ خلال الساعات القادمة.
وشكلت وزارة الرى غرف طوارىء فى المحافظات مرتبطة بغرفة عمليات مركزية تضم كافة قيادات الوزارة، وإصدار نشرات يوميا عن كميات الامطار قبل حدوثها ب 72، من مركز التنبؤ بالوزارة، بالإضافة إلى التوقعات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، و التعامل بين جميع أجهزة الدولة من خلال غرفة عمليات الكترونية لمتابعة الأخبار لحظيا، حتى يتم التوجيه بإجراءات عاجلة للحد من المخاطر المحتملة فى ضوء التنبؤات اليومية ونقل أى حدث من أرض الواقع لغرفة العمليات التى تضم جميع الوزراء والأجهزة التنفيذية بالدولة والقائمين على إدارة أزمات السيول.
وقالت وزارة الرى إن كل المنشآت والمشروعات التى قامت بها هيئات وقطاعات الوزارة خلال الفترة الماضية جاهزة للتعامل مع موسم الأمطار والسيول وبكفاءة عالية دون أى تأثير على المنشأت أو المناطق التى تحميها.
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