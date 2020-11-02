شكرا لقرائتكم خبر عن ضمور المخ يدمر حياة طفل.. محمد: "نفسى أخف وألعب مع أصحابي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - " نفسي اخف" كلمتان فقط استطاع الطفل "محمد 5 سنوات"، والمصاب بضمور في المخ ، أن يتحدث بهما لليوم السابع، بعدما التقيناه داخل منزله، لتروى أسرته لنا بعد ذلك مأساة ابنهم الصغير. قال أشرف محمد والد الطفل: لدى ثلاثة أطفال آخرين لكن القدر شاء أن يكون محمد ابنى معاق لا يستطيع الحركة بمفرده أكثر من 5 خطوات وكل ذلك بسبب إصابته بضمور في المخ. Advertisements وتابع والد الطفل : "ذهبت بابنى إلى عدة مستشفيات وكل الأطباء أكدوا لنا أنه مصاب بضمور في المخ ويحتاج إلى حقن وثمن الحقنة الواحدة 2800 جنيه، ومش قادر أشتريهم عشان مقدرتى المالية لا أستطيع توفير ثمنهم ، فأنا عامل بسيط في مصنع راتبي يكاد يكفي قوت يومنا وأخواته الثلاثة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضمور المخ يدمر حياة طفل.. محمد: "نفسى أخف وألعب مع أصحابي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.