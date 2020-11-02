شكرا لقرائتكم خبر عن مطران طهطا يكريم خريجى الجامعات والدبلومات من ذوى القدرات الخاصة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم الأنبا إشعياء مطران إيبارشية طهطا وجهينة خريجى الجامعات والحاصلين على الدبلومات الفنية هذا العام، من أبناء الإيبارشية من ذوى القدرات الخاصة.

وقالت الكنيسة القبطية في بيان اليوم، جاء التكريم عقب القداس الإلهى الذى خدمه الأنبا إشعياء بكنيسة السيدة العذراء بطهطا صباح أمس، الذى شارك فيه الخريجون المكرمون، وعقب القداس تم تكريم الخريجين وهم من أعضاء أسرة "المسيح الشافي" للصم والبكم، وأسرة "القديس ديديموس البصير" للمكفوفين، وأسرة "أمير الشهداء" للمرضى بالشلل، وأسرة "القديس الأنبا بولا" لمن يعانون من القطع.



جانب من التكريم (2)



جانب من التكريم (3)



جانب من التكريم (4)



جانب من التكريم (1)

جانب من التكريم (2)