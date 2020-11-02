شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تنهى استعداداتها لانتخابات النواب وموسم الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن المحافظة أنهت استعداداتها لانتخابات مجلس النواب المقرر عقدها يومى 7 و 8 نوفمبر، لاستقبال الناخبين بالقاهرة والبالغ عددهم حوالى 7797709 ناخب موزعين على 19 لجنة عامة بها 1431 لجنة فرعية داخل 630 مركز انتخابى.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة بحضور السكرتير العام والسكرتير المساعد ونواب المحافظ للمناطق الأربعة ورؤساء الأحياء ومديري الهيئات والمديريات.

وأكد محافظ القاهرة أن هناك التزام بالحيادية والشفافية التامة في التعامل مع جميع المرشحين، مشيرا إلى أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وأن دورها فى انتخابات مجلس النواب المقبلة يقتصر فقط على إتمام تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستى للقائمين عليها، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضاف المحافظ أنه سيتم تفعيل غرفة العمليات المركزية بالمحافظة والغرف التابعة فى جميع الإدارات والجهات التابعة والخاصة بمتابعة العملية الانتخابية من يوم الخميس القادم.

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وحث محافظ القاهرة المواطنين على المشاركة فى الانتخابات وممارسة حقهم الدستورى باختيار المرشح الذى يريدونه دون تدخل من أحد مؤكدًا أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى على الجميع وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابى فى مسيرة الوطن الديمقراطية وحتى يكتمل العرس الانتخابى.

كما أكد المحافظ خلال الاجتماع على جاهزية شركتي المياه والصرف الصحى بالقاهرة والأحياء لاستقبال موسم الأمطار مشيرا إلى ضرورة الاستفادة من الخبرات التى عايشناها العام الماضى.

وأضاف المحافظ أن المرحلة الثانية لفيروس كورونا قد بدأت على مستوى العالم مما يستلزم المزيد من الإجراءات الاحترازية والوقائية والتشديد عليها مشيرا إلى أن الوضع مطمئن بمدارس القاهرة.

كما أثني المحافظ على جهود جميع القائمين على تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء بالأحياء مشيرا إلى ارتفاع عدد طلبات التصالح بالعاصمة نظرا لإدراك المواطنين أهمية التصالح فى مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم ونأمل بالمزيد.