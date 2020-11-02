شكرا لقرائتكم خبر عن موازنة المصروفات لصندوق "عطاء" تدعم ذوى الإعاقة حتى نهاية 2020.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة صندوق الاستثمار الخيرى لدعم ذوى الإعاقة "عطاء"، للنظر فى التغيرات التى طرأت على أعضاء مجلس الإدارة واعتماد الموازنة الخاصة بمصروفات الصندوق حتى 31/12/2020.

وترأس الجمعية عماد راغب، رئيس مجلس إدارة الصندوق وبحضور محمد عشماوى، نائب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين ومراقبى الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية بمقر بنك ناصر الاجتماعي.

وصرح عماد راغب أن الاجتماع شهد اعتماد زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من سبعة أعضاء إلى تسعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة علي أن يكون غالبيتهم من الأعضاء المستقلين، وأن يراعى نظام التصويت التراكمى فى انتخابات أعضاء مجلس الإدارة، وأن تمثل الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى بعضوين فى مجلس إدارة الشركة، حيث يعتبر صندوق "عطاء" صندوق استثمار خيرى مفتوح يعمل وفق تشريعات سوق المال، وتحت رقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، ويشرف عليه ويوجهه مجلس إدارة من المهتمين بقضايا ذوى الإعاقة وخبراء الاستثمار، وأغلبهم من المستقلين.

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وفى ذات السياق، أكد محمد عشماوى، نائب رئيس مجلس الإدارة، أنه فى ظل الظروف الحالية التي فرضتها أزمة فيروس كورونا تم اعتماد تفعيل نظام مشاركة الأعضاء فى اجتماعات مجالس إدارة الشركة من خلال وسائل الاتصال الحديثة (الهاتفية أو المرئية)، كما تم تعديل المادة (36) من النظام الأساسى للشركة وذلك لاعتماد عقد اجتماعات الجمعية العامة خارج مقر الشركة.

وأوضح أن الصندوق انطلق بمبلغ قدره 125 مليون جنيه، حيث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تخصيص مبلغ 80 مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر" لصالح ذوى الإعاقة، بالإضافة إلى دعم وزارة الأوقاف بمبلغ 20 مليون جنيه وبنك قناة السويس 5 ملايين جنيه.

كما يساهم بنك ناصر المؤسس الرئيسى للصندوق بمبلغ 20 مليون جنيه، كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا بدعم موارد الصندوق بمقدار 100 مليون جنيه تُموَل من صندوق "تحيا مصر"، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز المشاركة المجتمعية وتوفير أفضل الخدمات والرعاية لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة.