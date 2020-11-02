شكرا لقرائتكم خبر عن «أسنان الصحة» ترصد مخالفات في مستشفيات بالإسكندرية.. و«عبدالغني» يتدخل (مستندات) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحال الدكتور خالد عبدالغني، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، المخالفات الواردة بتقرير مرور لجنة من فريق الإدارة المركزية لطب الأسنان بوزارة الصحة على مستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية بالمحافظات إلى مدير عام الاسنان، لتلافى الملاحظات والسلبيات الفنية، وإحالته للشؤون القانونية للتحقيق في المخالفات، كما تم إحالته لإدارة التخطيط والتفتيش المالي والإداري لأعمال شؤونها.

كانت الإدارة المركزية لطب الأسنان بوزارة الصحة أرسلت تقارير مرورها على مستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بمديرية الشؤون الصحية في الإسكندرية، وشملت وحدة طب الأسرة في العامرية ومستشفى أطفال الرمل ومستشفى العامرية ووحدة طب الأسرة بالعامرية ومركز أسنان سموحة، وكانت الإدارة رفعت تقرير بتوصياتها بعد المرور وما رصدته من مخالفات، وبعد عرضها على رئيس قطاع الرعاية العلاجية بديوان عام وزارة الصحة اعتمدها، وأرسلها إلى مديريات الصحة، لتلافى الملاحظات والمتابعة والإفادة خلال 10 أيام.

وحصلت «المصري اليوم» على نسخة من تقارير اللجنة وما تتضمنه من ملاحظات، حيث أكد تقرير اللجنة عن مرورها على مركز أسنان سموحة تدنى البنية التحتية للمركز وصرف أجهزة التكييف والسباكة، وطالبت اللجنة بسرعة اتخاذ اللازم حيالها مع ضرورة الالتزام بمواعيد العمل بالتذاكر المجانية حتى يتم أكبر استفادة لتقديم الخدمة لمستحقيها.

وأوصت اللجنة بسرعة التخلص من الأوراق والأخشاب والكرتون بالبدروم، حيث تشكل مصدر خطورة بالمركز لأنه طبقًا لدليل كتاب مكافحة العدوى الصادر من قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة لا يتم تخزين النفايات الخطرة اكثر من 24 ساعة.

وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة لجرد العهدة بمختلف عيادات الأسنان، وتشكيل لجنة لمراجعة الشهادات العلمية لجميع الاطباء بالمركز وتسكينهم طبقا للشهادات، مطالبة باستبعاد مدير المركز ونائب المدير وترشيح بدلا منهما من ذوى الكفاءة العلمية والإدارية لتلافى السلبيات المؤثرة في كفاءة الخدمة المقدمة لصالح المريض المصري.

وأوصت اللجنة بتحويل موضوع تكهين الأجهزة الطبية الخاصة بالأسنان إلى الشؤون القانونية للتحقيق في مدى سلامة الاجراءات، كما أوصت اللجنة بمنح شهادات تقدير لفريق العمل بمستشفى أطفال الرمل (اطباء وتمريض) بما تلاحظ للجنة من حرصهم على تأدية الخدمة الطبية لمريض الأسنان المصري على أكمل وجه، طبقًا لشروط الجودة المنوط بها.

كما طالبت اللجنة باستبعاد رئيس قسم الأسنان ونائبه من منصبهما وتعيين بدلا منهما وتحويلهما للتحقيق بسبب التقصير وتقليص عدد الأطباء بالقسم وتوزيع الباقى على أماكن العجز بالمحافظة، ونقل أطباء جراحة الوجه والفكين للعمل بعيادة الأسنان، لحين تجهيز عيادة خاصة بالقسم على أن يتم استدعائهم حال وجود حالات طارئة وتحويل التمريض الخاص بالعيادة للشؤون القانونية لتقصيرهم في العمل.

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وأكد التقرير أنه بحضور مسؤول التفتيش المالي تم إبلاغه بالتحقيق في المخالفات، التي تم رصدها واتخاذ اللازم وتحويل المسؤولة عن مخازن المستديم للشؤون القانونية لامتناعها عن حضور معاينة المخزن والرد بأسلوب غير لائق أمام مدير عام طب الأسنان بالمحافظة.

وبالعرض على وكيل الوزارة بالمحافظة، أحال كل المخالفات الواردة بتقرير مرور اللجنة إلى مدير عام الأسنان لتلافى الملاحظات والسلبيات الفنية، وإحالته للشؤون القانونية للتحقيق في المخالفات، كما أحال التقرير لإدارة التخطيط والتفتيش المالي والإداري لأعمال شؤونها.

مخالفات بالجملة فى مستشفيات ووحدات ومراكز الاسنان فى الاسكندرية

مخالفات بالجملة فى مستشفيات ووحدات ومراكز الاسنان فى الاسكندرية

مخالفات بالجملة فى مستشفيات ووحدات ومراكز الاسنان فى الاسكندرية

مخالفات بالجملة فى مستشفيات ووحدات ومراكز الاسنان فى الاسكندرية