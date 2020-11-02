شكرا لقرائتكم خبر عن شاب من ذوى الهمم يشكر محافظ المنوفية على تخصيص ماكينة صراف آلي لذي القدرات الخاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، بمكتبه بالديوان العام، الشاب محمد خالد، من ذوي الهمم ومن قاطني مدينة شبين الكوم، يأتي هذا في إطار حرص محافظ المنوفية وإهتمامه بذوى الهمم والتواصل الدائم والفعال معهم لتلبية مطالبهم وتحقيق طموحاتهم، فضلاً عن تقديم كل أوجه الدعم والرعاية الكاملة لهم وتذليل العقبات أمامهم كونهم جزء لا يتجزأ من أفراد المجتمع.

وقدم الشاب محمد خالد الشكر لمحافظ المنوفية على ما يقوم به من مجهودات لدعم ذوى الهمم، وموافقته على تخصيص ماكينة صراف آلى بالحديقة الموجودة أمام الفرع الرئيسي بمدينة شبين الكوم بالتنسيق مع البنك الأهلى المصري.

وخلال اللقاء أشار محافظ المنوفية إلى أنه سيتم تعميم وتخصيص ماكينة صراف آلي بكل مركز ومدينة بالتنسيق مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر لدعم ذوى الهمم وتعزيز مشاركتهم المجتمعية ضمانًا لحقوقهم.

وأكد محافظ المنوفية أن الدولة تولي إهتمامًا كبيرًا بذوى القدرات الخاصة، وتسعى لتعميق وصقل قدراتهم ودمجهم في المجتمع وفي شتى المجالات، مشيرًا إلى أن المحافظة بكل أجهزتها التنفيذية تعمل على توفير سبل الدعم والرعاية والإهتمام بهم تأكيدًا على حقوقهم في جميع المجالات تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالإهتمام بكل فئات المجتمع.