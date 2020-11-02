تعليم القاهرة: تنفيذ الفصل الطائر للتغلب على كثافة الفصول بمدارس المطرية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة البدء في تنفيذ الفصول الطائرة وذلك تنفيذا لخطة وزارة التربية والتعليم في حل أزمة كثافة الطلاب بالارس الرسمية، نتيجة زيادة الإقبال على المدارس الرسمية لغات والمتميزة .

وأضاف عطية أنه تم تنفيذ 30 فصلا طائرا متنقلا أمنا ،متطور تكنولوجيا ،تساهم في تنقل الطلاب وإكسابهم روح الحركة والسرعة في الذهاب للمعلومة وليس انتظارها.

وتابع عطية أن الفصل الطائر معد ومجهز تجهيزًا متطورًا، للتغلب على الكثافات الطلابية في 17 إدارة تعليمية،بشرط توافر فناء كبير داخل المدرسة.

وتقوم فكرة الفصل الطائر على توفير فصول متنقلة مجهزة إلكترونيا وفنيا، يمكن وضعها في فناء المدرسة، لاستيعاب الطلاب فوق الكثافة، خاصة التي تُلحق طلابها بفصول ملحقة في مدارس أخرى.

ويتشكل الفصل الطائر من «كرفان» مجهز بالشاشات الذكية للشرح، ومزود بتكييفات أو مراوح للتهوية الجيدة، ومقاعد للجلوس يقابلها «مقعد» للكتابة عليه، وأنظمة إضاءة جيدة مناسبة، ويستوعب «الكرفان» بين 20 إلى 40 طالبًا، حسب حجم الفناء الموجود بكل مدرسة.

وأعلن عطية أنه تم تركيب عدد 2 فصل طائر بادارة المطرية التعليمية في مدرسة طه حسين الرسمية لغات والسيدة خديجة الرسمية لغات .

وتابع عطية أنه بالإضافة للفصول الطائرة فقد تم العمل على رفع كفاءة بعض الأبنية التعليمية «مدارس وفصول»، وإعادة تأهيلها مرة أخرى لاستيعاب الطلاب وخفض الكثافة.

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تعليم القاهرة : تنفيذ الفصل الطائر للتغلب علي كثافة الفصول بمدارس المطرية

تعليم القاهرة : تنفيذ الفصل الطائر للتغلب علي كثافة الفصول بمدارس المطرية

تعليم القاهرة : تنفيذ الفصل الطائر للتغلب علي كثافة الفصول بمدارس المطرية

تعليم القاهرة : تنفيذ الفصل الطائر للتغلب علي كثافة الفصول بمدارس المطرية

تعليم القاهرة : تنفيذ الفصل الطائر للتغلب علي كثافة الفصول بمدارس المطرية

تعليم القاهرة : تنفيذ الفصل الطائر للتغلب علي كثافة الفصول بمدارس المطرية