شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يفتتح أعمال تطوير مستشفي الزقازيق العام بتكلفة ٢٣.٦ مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، يرافقه الدكتور مصطفي غنيمة مساعد وزيرة الصحة رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أعمال التطوير الجديدة بمستشفي الزقازيق العام، بتكلفة تقديرية بلغت ٢٣.٦ مليون جنيه، دعم من ميزانية وزارة الصحة ومديرية الشؤون الصحية بالشرقية، وبالتعاون مع المجتمع المدني، وذلك بحضور اللواء السعيد عبدالمعطي مستشار المحافظ للمشروعات التنموية، وقيادات مديرية الشؤون الصحية بالشرقية.

بدأ الافتتاح بعرض تسجيلي لأعمال التطوير التي تمت بالمستشفي، مدعمه بصور قبل وبعد أعمال التطوير، حيث تم افتتاح قسم الإستقبال والطوارئ، بتكلفة ٣.٦ مليون جنيه، وذلك على مرحلتين، حيث بلغت المرحلة الأولي ١.٢ مليون جنيه، والمرحلة الثانية ٢.٤ مليون جنيه، ليصل عدد الآسرة إلى ٢١ بدلاً من ١٢ سرير، وقسم القلب بتكلفة ١٧ مليون جنيه، وقسم القلب والذي يشمل القسطرة القلبية وتضم «غرفة العمليات، وحدة التحكم، وحدة التحضير والإفاقة بقوة ٥ آسرة»، وعناية مركزة للقلب بقوة ٩ آسرة بزيادة ٣ آسرة عن العناية القديمة، وعناية متوسطة للقلب بقوة ٤ آسرة، مزودة بأجهزة «إيكو، إيكو مجهود دوائي، إيكو بالمنظار، رسم قلب بالمجهود، رسم قلب محمول»، والعناية المركزة للأطفال بتكلفة ٣ مليون جنيه، حيث تم إنشاء عناية مركزة بقوة ٨ آسرة مزودة بعدد ٧ أجهزة تنفس صناعي، و١٠ مونيتور، و١٨ سيرنج بامب، وجهاز سباب، وجهاز 3، ABG منظار حنجري.

وقدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لمعالي وزيرة الصحة ومعالي محافظ الشرقية، ولمؤسسات المجتمع المدني على الدعم المستمر للمنظومة الصحية بالمحافظة، مؤكداً على أهمية المشاركة المجتمعية وتضافر جهود جميع مؤسسات الدولة لوصول أفضل خدمة طبية ممكنة للمواطنين.