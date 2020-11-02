شكرا لقرائتكم خبر عن «أزهر أسوان» يفتتح المعرض السنوى للتربية الفنية والوسائل التعليمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الشيخ أحمد عبدالحميد، رئيس منطقة أسوان الأزهرية، اليوم الاثنين، المعرض السنوى للتربية الفنية والاقتصاد المنزلى والوسائل التعليمية المقام بمعهد الشيخ هارون بالصداقة الجديدة، ويشارك في المعرض معلمى التربية الفنية والاقتصاد المنزلى والوسائل التعليمية وبعض طلاب معاهد المنطقة.

ويضم المعرض لوحات زيتية، وأعمال يدوية، وتشكيل فني، ومجسمات وأشكال بخامات البيئة، ولوحات خط عربي، وأشغال تريكو وكروشيه وتطريز وملابس جاهزة بالإضافة إلى الوسائل التعليمية من ابتكارات وإبداعات معلمين وطلاب نادى العلوم بالمنطقة، والتى تم تصميمها باستخدام الخامات المختلفة.