«صحة قنا» تواصل الكشف عن السمنة والأنيميا والتقذم لدى أطفال المدارس الابتدائية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
واصلت الفرق الطبية بمديرية الصحة بقنا، لليوم الثاني على التوالي، أعمالها بالقرى والمراكز لتصل إلى المدارس والمعاهد الابتدائية للكشف عن أمراض سوء التغذية لدى أطفال المدارس الابتدائية.
وأوضح الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة، أن المبادرة الرئاسية، والتي تشمل الكشف عن السمنة والأنيميا والتقذم لدى أطفال المدارس الابتدائية بقرى المحافظة من أجل الاطمئنان على الأطفال وتقديم الدعم الطبي لهم.
وأوضحت الدكتورة فاطمة أشرف، منسق عام المبادرة، أن المبادرة تتم في 636 معهد ومدرسة ابتدائية على مستوى قرى المحافظة من أجل التأكد من وصول الخدمة الطبية إلى جميع الطلاب بالمرحلة الابتدائية.
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