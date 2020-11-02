شكرا لقرائتكم خبر عن فريق أطفال وكبار بلا مأوى ينجح في دمج فتاة وطفلتين داخل أسرهم في بني سويف والمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار بناء على توجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، قام فريق اطفال وكبار بلا مأوي بالتعامل مع فتاة وطفلتين بلا مأوى في بني سويف والمنيا. وتبين أن الفتاة تدعى أ.ج وتبلغ من العمر 20 عاما وتركت المنزل بسبب خلافات أسرية فضلا عن زواجها وتركها للمنزل. وقام الفريق بالتواصل مع زوج اختها ووالدها وتم عمل جلسة فردية معها وجلسة جماعية مع الاب والاخت وتم التأكيد على الاب بحسن رعايتها وتم إعادتها للاسرة بعد اتخاذ كافة الاجراءات مع الجهات المعنية . وبالتزامن، نجح الفريق في دمج طفلتين (ج.ع) 5 سنوات وح.ع 3 سنوات ( اخوات ) بمحافظة المنيا داخل اسرهم متواجدتين امام مستشفي النيل بملوي، حيث تم التواصل مع الاب ومعه شهادات ميلاد الاطفال وأفاد بأنه فقد ابنتيه أثناء عمله في التسول بالشارع وتم اعادة الطفلتين للاب واتخاذ كافة الاجراءات مع الجهات المعنية. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 107,736

تعافي 99,555

وفيات 6,278

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