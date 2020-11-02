شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية لمواجهة «التقزم والأنيميا» في مدارس الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالاسكندرية، تدشين المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية للكشف عن أمراض الأنيميا والتزم والسمنة، بمدارس الاسكندرية، الاثنين، مشيرا إلى أنه تم البدء بمدارس ادارة وسط التعليمية ليتم تعميمها على جميع مدارس الادارات التعليمية الثمانية.

وقال «الديب»، أن المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للكشف على التقزم والسمنة وأمراض الأنيميا، تستمر حتى نهاية الفصل الدراسى الثانى، وهى المبادرة التي أطلقها الرئيس العام الماضى، من أجل تكوين أجيال ذات بنية وصحة سليمة، ضمن حزمة من المبادرات الصحية التي تستهدف علاج وسلامة المواطنين، في مختلف التخصصات، مشيرا إلى أن المدارس الابتدائية بالمحافظات المختلفة، شهدت انطلاق المبادرة بحضور مسئولى مديريات الصحة، وقطاعات التأمين الصحى بالمحافظات.

ولفت إلى أن الهدف من المبادرة، هو مواجهة التقزم وسوء التغذية حيث يجرى استهداف تلاميذ السنوات الأولى من المرحلة الابتدائية ورياض الاطفال، خاصة وأنها لاقت ترحيب كبير من جانب أولياء الأمور للقضاء على أمراض السمنة والتقزم والأنيميا من خلال نشر الوعى الصحة والأغذية المفيدة.

وشدد على الهدف الرئيسي من المبادرة، وهو الاهتمام بصحة التلاميذ ومكافحة السمنة والتقزم والأنيميا والتوعية بالطعام الصحي والبعد عن الوجبات السريعة والأكل الغير صحي .

ولفت إلى أنه تابع الاجراءات الخاصة بالمبادرة ووجه بتقديم كافة التسهيلات من أجل تفعيلها، حيث تم تفعيلها في مدارس كوم الدكة الابتدائية والإمام على الابتدائية ووابور المياه الرسمية لغات.

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تدشين المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية لمواجهة "التقزم والأنيميا" فى مدارس الاسكندرية (صور)

تدشين المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية لمواجهة "التقزم والأنيميا" فى مدارس الاسكندرية (صور)

تدشين المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية لمواجهة "التقزم والأنيميا" فى مدارس الاسكندرية (صور)

تدشين المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية لمواجهة "التقزم والأنيميا" فى مدارس الاسكندرية (صور)

تدشين المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية لمواجهة "التقزم والأنيميا" فى مدارس الاسكندرية (صور)