شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يستقبل وفد الأكاديمية الوطنية للتدريب ويهديهم درع المحافظة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، بمكتبه بالديوان العام، وفد إدارة الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك في إطار متابعة التجربة الخاصة بالتدريب الميداني للبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، والذي يتم تنفيذه تحت رعاية رئيس الجمهورية بهدف تمكين الكوادر الفعالة من الشباب، لتدريب الكوادر الشابة لتطوير العمل الحكومي.
ووجه المحافظ الشكر للأكاديمية لتدريب شباب البرنامج الرئاسي لتطوير هذا القطاع، مؤكدًا على تقديم كل أوجه الدعم للمتدربين للتعرف على طبيعة العمل التي تتم داخل المحافظة ومديريات الخدمات وذلك من أجل خلق جيل من الشباب الواعد قادر على صنع السياسات والإدارة الفعالة وإتخاذ القرار للنهوض بوطنهم.
وقدم وفد الأكاديمية الوطنية للتدريب الشكر لمحافظ المنوفية لدعمه الكامل للتجربة وحرصه على مشاركة أعضاء متدربي الأكاديمية لجميع زياراته وجولاته الميدانية لمتابعة المشروعات التي يتم تنفيذها والجاري تنفيذها بنطاق المحافظة، بهدف التعرف على أرض الواقع على كيفية مواجهة المشاكل والتحديات والعمل على إزالة المعوقات لاستكمال أعمال التنفيذ.
وفي نهاية اللقاء أهدى محافظ المنوفية درع المحافظة لوفد الأكاديمية الوطنية للتدريب تقديرًا لجهودهم.
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