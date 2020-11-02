شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة سمسطا: إزالة تعدي على أرض زراعية بقريتين ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال ناصر سيف النصر، رئيس مركز ومدينة سمسطا، الاثنين، إن مسؤولي الوحدة قاموا بالإزالة في المهد لحالتي تعدي على الأراضي الزراعية بقرية مازورة وعزبة الصعايدة، في حين قام قطاع النظافة برفع 100 قمامة من الحاويات الثابتة، والجمع من المنازل، ورفع القمامة بمحيط المدارس والمستشفيات ودور العبادة بدائرة المركز وتوريدها لمصنع التدوير بالظهير الصحراوي، كما تم رفع ٣٠ طن مخلفات صلبة بمداخل المدينة والقرى، وتم التخلص الآمن من المخلفات الصلبة بالأماكن المخصصة.

وأشار إلى قيام شبكة الكهرباء الداخلية بصيانة كشافات الإنارة بالشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة وقرى الشنطور، ومازورة، حيث استكمال زرع أعمدة الإنارة وشد الأسلاك بطرق قرية مازورة، علاوة على إنارة النقطة الثابتة بقرية بدهل. بينما تم استكمال تهذيب الأشجار وري أحواض النباتات بمداخل القرى وشوارع محمود سليمان والشعراوي والطريق الدائري، مستخدمين مياه الترع بدلا من مياة الشرب ترشيدا للاستهلاك.