شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توقف 15 عامًا.. «الإنجيلية» تعلن عودة الحياة لـ«النسور اللاهوتية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الانجيلية، عودة الحياة من جديد إلى مجلة النسور اللاهوتيَّة، في ثوبها الجديد إلى القراء، كأحد أبرز الإصدارات اللاهوتية في الوطن العربي، بعد توقف دام لـ15 عام، والتي تصدر عن الهيئة القبطية الإنجيلية بشكل غير دوري.

وقال «زكي» والذى يشغل منصب رئيس الترحير بها، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، في افتتاحية عدد أكتوبر 2020 تحت عنوان عودة النسور لتحلق نحو المستقبل: «يسرُّني أن أكتب هذه الافتتاحية لإصدار مجلة النسور اللاهوتيَّة في ثوبها الجديد، ونحن نحتفل اليوم بإعادة إصدارها من جديد لتساهم في بناء خُدَّام الكنيسة لاهوتيًّا وروحيًّا، دون انفصالٍ عن المجتمع الأوسع، الذي تعيش فيه الكنيسة اليوم».

كما تعرض مجلة النسور موادًا وأبحاثًا لاهوتيةً، وتقاريرَ ميدانيةً تشرح الواقع الكنسي بكل ظواهره، حيث تتبنى النسور منهجًا لاهوتيًّا محافظًا مستنيرًا، يسعى إلى أن يكون ذا تأثيرٍ عمليٍّ في خدمة الكنيسة من ناحية، وذا درايةٍ باللحظة الراهنة التي يعيشها المجتمع المصري.