شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان القرعة العلنية اليدوية لحاجزي المقابر بجهاز ٦ أكتوبر الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن جهاز مدينة 6 أكتوبر عبر صفحته على «الفيس بوك» عن إجراء القرعة العلنية اليدوية لتخصيص قطع أراضي المقابر لمن قاموا بالتقدم في الإعلان المنشور يومى ٢٧ و٢٨ اغسطس الماضي،بشأن طرح ١٧٠ قطعة أرض صغيرة لبناء مقابر بمساحات ٤٠ م و٦٠م يوم الخميس المقبل ٥ نوفمبر بمقر الجهاز. وأهاب الجهاز بالمتقدمين للجحز ضرورة التواجد بدءا من الثامنة والنصف صباحاً . الوضع في مصر

اصابات 107,736

تعافي 99,555

وفيات 6,278

كانت هذه تفاصيل خبر إعلان القرعة العلنية اليدوية لحاجزي المقابر بجهاز ٦ أكتوبر الخميس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.