شكرا لقرائتكم خبر عن مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج يفتح باب إعادة الرصد لمواد الرسوب لمدة أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج فتح باب إعادة الرصد لمواد الرسوب للطلاب الدارسين بنظام التعليم المفتوح بالتيرم الثامن دور يوليو 2020 بداية من اليوم 2 نوفمبر ولمدة أسبوع ، على أن يتم إعادة الرصد من خلال أساتذة المواد.

وكان أعلن مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج نتائج امتحانات الفصل الدراسى الثامن والدور الثانى يوليو 2020 يوم الأحد 25 أكتوبر الماضى، كما تم إرسال النتائج عبر خدمة رسائل sms على التليفون المحمول للطلاب المشتركين فى هذه الخدمة.

كان الدكتور الخشت أعلن أن نحو 20 ألف طالب وطالبة من الذين لم يتموا دراستهم بنظام التعليم المفتوح القديم، ادوا امتحانهم إلى جانب 10 آلاف طالب وطالبة بنظام التعليم المدمج، مشيرًا إلى أن الامتحانات اقيمت وسط إجراءات مُشددة وفق الضوابط القانونية الخاصة بالامتحانات، وبإشراف كامل من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن قاعات الامتحانات تم تزويدها بكاميرات لمتابعة الامتحانات مباشرة من القاهرة، وتم تحقيق أعلى قدر من الانضباط داخل اللجان، موكدًا أنه تم توفير المناخ الملائم للممتحنين، وبخاصة من ذوي القدرات الخاصة، وتذليل كافة العقبات أمامهم، كما تم توفير سيارات الإسعاف بالقرب من مقر الامتحانات.