الارشيف / أخبار مصر

جامعة حلوان تعلن تدشين المرحلة الثانية من تطوير منطقة عرب راشد

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تعلن تدشين المرحلة الثانية من تطوير منطقة عرب راشد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة في دعم وتطوير المناطق العشوائية المحيطة بالجامعة،  مع انطلاق فعاليات تدشين المرحلة الثانية من تطوير منطقة عرب راشد، فى إطار خطة الجامعة لتطوير المناطق المحيطة بها تحت إشراف الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سناء حجازي مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بالجامعة. 

 

وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان، تستهدف المرحلة الثانية من تطوير منطقة عرب راشد والتى أقيمت من خلال تنظيم مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية، إستكمال أنشطة المرحلة الأولى التى تمت  في العام الماضى، والتأكيد للمجتمع على استمرارية متابعة الجامعة للمناطق المحيطة بها، وتقديم خدمات مختلفة عن العام الماضى، مثل التنويع في الأنشطة التنموية، والاستجابة لطلبات لبعض قيادات المجتمع والتعرف على المشكلات المجتمعية والإسراع فى حلها فى إطار اللوائح والقوانين، وبأسلوب منهجى علمى.

 

وتضمنت المرحلة الثانية كذلك تنظيم مجموعة من الأنشطة التنموية منها افتتاح معرض ملابس وحقائب مدرسية لطلاب المدرسة بالمجان، وكذلك تنظيم حفل موسيقى احتفالا بذكرى إنتصار السادس من أكتوبر وذكرى المولد النبوى الشريف، بالإضافة إلى عقد ندوة تثقيفية عن الإجراءات الاحترازية لمجابهة ، وإجراء فحوصات طبية للأمراض المزمنة السكر والضغط. 

 

كما تم متابعة أعمال الزراعة للأشجار التى تم زراعتها منذ عام، وتم الاتفاق على ورش تدريب للمدرسين للنهوض بمستوى كفاءتهم فى التدريس لذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال كلية التربية جامعة حلوان بناء على تلبية احتياجات مدارس المنطقة، وبذلك أصبح هناك تفاعل مجتمعى مباشر بين الجامعة ومجتمع عرب راشد بحلوان، وأصبحت العلاقات وطيدة تحقيقًا لمطالب سكان المنطقة والأجهزة التنفيذية الموجودة بها، حيث يعد ذلك فى صميم أبعاد المشاركة المجتمعية كأحد محاور خطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة. 

 

ويأتى تدشين المرحلة الثانية من تطوير منطقة عرب راشد من خلال مشاركة فعالة لكليات من جامعة حلوان وهى كلية التربية الموسيقية، كلية التمريض، كلية الصيدلة، كلية الخدمة الإجتماعية، كلية التربية، واتحاد الصناعات من خلال تنظيم معرض الملابس ومعرض المستلزمات الدراسية، وكانت هناك كذلك مشاركة فعالة من حى حلوان وهيئة النظافة والتجميل بحلوان.

 

 

c750d78c-8cb3-4e2e-a525-25de9b71bd13

 

c392c54c-358f-43cb-afa1-2d0a69df4b28

 

83a07d66-760e-4996-8140-1c7c8dca8bca

 

523e3b33-4374-443f-9122-730c9d202965

 

 

 

4807e9d6-8de8-4a1d-85d0-62458c6efe1f

 

 

كانت هذه تفاصيل خبر جامعة حلوان تعلن تدشين المرحلة الثانية من تطوير منطقة عرب راشد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

"