شكرا لقرائتكم خبر عن حماية المستهلك يكشف تفاصيل رفض طعن المدارس الخاصة لقرار رد مصروفات "الباص" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، عن كيفية التعامل مع المدارس التى امتنعت عن رد مصروفات الأتوبيس المدرسي.

وقال خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذى تقدمه الإعلامية دينا عبد الكريم، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon، أن بعض المدارس لم تستجيب لقرار رد جزء من مصروفات الأتوبيس المدرسى وقاموا بالطعن على القرار أمام مجلس الدولة فى الشق المستعجل ولكنه رفض، منوها إلى أن القضاء يرى أنها خدمة لا علاقة لها بالتعليم مباشرة.

وأضاف أنهم سيحتاجون لوقت طويل ليكون لديهم حكم نهائى فيما يخص القرار الإدارى، ولذلك على المدارس الممتنعة تنفيذ قرار جهاز حماية المستهلك.

وأشار إلى أن الجهاز تلقى أكثر من ألفى شكوى من أولياء الأمور ضد المدارس الممتنعة عن التنفيذ، مشيرًا إلى أنه بعد تدخل الجهاز كان هناك استجابة كبيرة، بنسبة 93%.

وكشف الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، الإجراءات التى يتم اتخاذها ضد أولياء الأمور الممتنعين عن دفع المصروفات فى المدارس الخاصة.

وقال إنه طبقًا لقرار التربية والتعليم فالمهلة الأولى حتى منتصف نوفمبر، ومن ثم يمكن للمدرسة التحويل الطالب إلى مدرسة حكومية.

وذكر أن مصروفات الفصل الدراسى الأول حتى 30 نوفمبر، ثم مهلة 15 يوما بإنذار ومهلة ثانية بإنذار، ومن ثم يمكن للمدرسة تحويل الطالب إلى مدرسة حكومية.