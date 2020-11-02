شكرا لقرائتكم خبر عن مغردون يعبرون عن استيائهم من تصرفات طفل المرور المتهم بالتنمر على رجل الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طفل المرور، هاشتاج برز بين الأكثر تداولًا على تريند مصر بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، بعد إلقاء القبض مجددًا على الطفل المتورط فى واقعة التنمر على رجل شرطة بمنطقة المعادى، خاصة بعد ظهوره فى مقطع فيديو آخر وهو يسخر من رجل شرطة أيضًا، إضافة إلى ظهوره فى لايف عبر إحدى صفحاته على منصات السوشيال ميديا، للاحتفال مع أصدقائه بعدم مساءلته قانونيًا والاكتفاء بتسليمه لأهله مع التعهد بالمحافظة عليه، وحسن رعايته والتعهد بإخضاعه للتأهيل وجلسات تعديل السلوك، وذلك فقا لتقرير دراسة الصادر من المجلس القومى للأمومة والطفولة – خط نجدة الطفل.

حالة الجدل أثارها الطفل أحمد، المعروف إعلاميًا باسم "طفل المرور"، جعلت عددا كبيرا من المغردين يتفاعلون مع الهاشتاج للتعبير عن استيائهم من تصرفاته المسيئة لرجال الشرطة، حيث نشرت أشجان نبيل، صورة للطفل أحمد، وصورة أخرى لأطفال بملابس ممزقة وهم يؤدون التحية لعلم مصر، وكتبت فى تعليقها على الصورتين، "الفرق فى التربية واضح يا مصر".

وقالت هالة مأمون، "الولد لازم يخدم خدمة عامة ولازم علاج نفسى وجلسات تأهيل ليه ولأهله"، وأضافت نيفين جندي، "أنا بأيد أراء الناس اللى بتقول موضع العيل المش متربى ده مش حيطرمخ عليه.. استنوا بس شوية"، وشارك أحمد فهمى عبر الهاشتاج، وكتب "كلهم أطفال متربوش وأولهم طفل المرور المسمى حريقة".

وشاركت أخرى عبر الهاشتاج، وكتبت "أنا مش متعاطفة مع طفل المرور دا خالص أنا شايفه إن دا واحد أهله مربوهوش"، وقال شريف يونس، "مادة (53) من الدستور المصرى.. "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة ..إلخ".. وما فعله طفل المرور وأبوه، انتهاك صارخ للقانون، ويستوجب العقاب! لأبيه".

يأتى هذا فيما ألقى رجال المباحث بالقاهرة، القبض مجددًا على "طفل المرور" قائد السيارة المرسيدس، لاتهامه بالتنمر و4 من أصدقائه، على رجل شرطة بمنطقة المعادي، بسبب فيديو تنمر جديد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي. كانت النيابة العامة قد قررت إخلاء سبيل مالك السيارة إذا ما سدد ضمانًا ماليًّا قدره 10 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها باستجواب مَن كان بصحبة الطفل المتهم بالسيارة وقت الواقعة، وطلب تحريات المباحث حولها.

وفى وقت سابق أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بالتحقيق فى واقعة تعدى طفل على فرد شرطة مرور خلال بيان أصدره، حيث كانت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» قدر رصدت تداولًا واسعًا لمقطع مصوَّر لطفل يقود سيارة استوقفه فرد شرطة بالإدارة العامة للمرور لسؤاله عن تراخيص السيارة والقيادة، وأساء الطفل إليه وتعدى عليه، وبعرض الأمر على النائب العام، أمر بالتحقيق فى الواقعة واتخاذ اللازم قانونًا.