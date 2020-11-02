شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة ميناء دمياط تحدد رسوم صيد أسماك الزريعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت جريدة الوقائع المصرية فى عددها الصادر قرار هيئة ميناء دمياط رقم 725 لسنة 2020 الخاص بتسعير صيد أسماك الزريعة داخل ميناء دمياط، بحيث يتم تحصيل مقابل موافقة وإشراف هيئة الميناء على صيد أسماك الزريعة فى الأماكن التى تحددها داخل الميناء، وفى التوقيتات المصرح بها من الشروق إلى الغروب وبما لا يعوق العمل بالميناء.

ونص القرار على تحصيل قيمة 30 ألف جنيه فى حالة مجموعة الصيد الواحدة باستخدام سيارة واحدة وفلوكة واحدة، وتحصيل 40 ألف جنيه فى حالة مجموعة الصيدة الواحدة باستخدام سيارتين وعدد 2 فلوكة، على أن يعاد النظر فى هذا المقابل كلما دعت الضرورة ذلك.