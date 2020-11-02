شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من نقابة أطباء الأسنان يلتقى اليوم أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مجدى بيومى، وكيل النقابة العامة لأطباء الأسنان، إن وفدا من النقابة سيلتقى اليوم، الإثنين، الدكتور حسام عبد الغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والمتحدث باسم وزارة التعليم العالى، وذلك لبحث التعاون المشترك، حيث أبدت وزارة التعليم العالى رغبتها فى عمل مشروع علاج خاص بالعاملين بها، والذى سيتم بحث توقيع بروتوكول من خلال مشروع علاج الأطباء، لتنفيذه لهم.

وأوضح بيومى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الاجتماع سيتضمن بحث أعداد الخريجين من كليات طب الأسنان، وطرح الدراسة الاكتوارية التى أجرتها النقابة فيما يتعلق بأعداد الخريجين، بالإضافة إلى بحث التعاقد مع كافة المستشفيات الجامعية لضمها إلى مشروع علاج اتحاد المهن الطبية، لتقديم الخدمة العلاجية للأطباء.

يذكر أنه كان قد التقى الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، لعرض مشاكل النقابة فيما يتعلق بآلية التسجيل للخريجين الجدد من الجامعات الأجنبية والتى أوضح الوزير أن الوزارة أقرت نظام جديد للاعتراف بالجامعات الأجنبية، وبدأت تطبيقها مع أوكرانيا، حيث تم اعتماد 5 جامعات بأوكرانيا فقط، تعترف بخريجيها الوزارة، بعدما كان كل الجامعات، لافتا إلى أنه سيتم تطبيق ذلك على الملتحقين بكليات طب الأسنان بالعام الدراسى الحالى.

وأضاف هيكل، فى تصريحات سابقة لليوم السابع: وذلك تمهيدا لتعميم تلك الاجراءات على كل الجامعات الأجنبية بعد ذلك، فيما يتعلق بالمواد الدراسية بكل منهم، والمجموع بالثانوية العامة، وغيرهم، كما سترسل وزارة التعليم العالى للنقابة كشوفات الخريجين منذ قبولهم بكليات طب الأسنان، للاستعانة بهم فى لجنة القيد، والاستعداد لاستقبال تلك الدفعات بعد 5 سنوات.

وأشار نقيب أطباء الأسنان، إلى أن وزارة التعليم العالى خاطبت وزارة المالية، للمطالبة بمساواة مكافأة أطباء الأسنان بالامتياز، بالأطباء البشريين، وأرفقت بالطلب قانون الامتياز لأطباء الأسنان، مضيفا: أما أعداد الخريجين فأن وزير التعليم العالى أشار إلى إجراء دراسة للتركيبة السكانية للثلاثين عام المقبلين، والتى تضم أيضا احتياجات الدولة من خريجى كافة القطاع الطبى، حيث بدأت الوزارة بالفعل فى تخفيض أعداد المقبولين بالكليات الصيدلة بنسبة 33%، وخفضوا أعداد الكليات الخاصة بنسبة 25%، والعام الحالى تم تحديد أعداد القبول، فلم تقبل جامعة الجلالة مثلا إلا 150 طالب من إجمالى 6 آلاف طالب.