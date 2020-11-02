شكرا لقرائتكم خبر عن الحجز الإدارى على منشأة استخدمت أعمدة الطريق الدائرى فى الدعاية والإعلان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت محافظة الجيزة ما تم تداولة بعددا من صفحات مواقع التواصل الاجتماعى بشأن قيام أحد المواطنين بالترويح والإعلان عن المنشأة الخاصه به بالكتابة على الأعمدة أسفل الطريق الدائرى نطاق المريوطية وعلى الحوائط بذات المنطقة ولم يتم مراعاه ما تم إنجازة من أعمال تطوير وتجميل لكافة الأعمدة بطريق ممشى المريوطية.

وعلى الفور كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتوقيع الحجز الإدارى على المنشأة بقيمة نصف مليون جنيه نظير إعادة الشئ لأصلة وكإجراء رادع لعدم تكرار المخالفة مجدداً، مشدداً أن المحافظة لن تتوان عن اتخاذ الإجراءات التى تضمن لها الحفاظ على المظهر الحضارى اللائق للشوارع والتخلص من مظاهر القبح وعدم السماح بوجود الإعلانات الغير مرخصة التى تشوه الرؤية البصرية للطرق والمحاور.

وتشير محافظة الجيزة أن طريق المريوطية سوف يتم تدعيمة بالكاميرات لضبط أى مخالفات أو تعديات فى إطار منظومة التطوير الشاملة التى يشهدها الطريق.