شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأعلى للقضاء يستقبل المستشار عمر مروان وزير العدل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل منذ قليل، المستشار عمر مروان وزير العدل إلى دار القضاء العالى، حيث استقبله المستشار عبدالله شوضة رئيس مجلس القضاء الأعلى بمكتبه.

كانت الجمعية العمومية لمحكمة النقض، قد أقرت جدول أعمالها، ووافقت على تفويض رئيسها، وذلك بعد انعقادها اليوم برئاسة المستشار عبد الله شوضة رئيس المحكمة رئيس مجلس القضاء الأعلى.

الجمعية العمومية انعقدت بالبهو الرئيسي بدار القضاء العالي الذي تم إعداده مع مراعاة كافة التدابير الاحترازية المقررة من قبل وزارة الصحة، واتباعها قرارات رئيس مجلس الوزراء.

وحضر الجمعية نواب وقضاة المحكمة، أعضاء الجمعية العمومية، حيث تم توزيع العمل للعام القضائي 2020 / 2021 والتي تمت فيه تلبية جميع رغبات أعضاء المحكمة مع مراعاة صالح العمل، وإختيار القضاة بدورة الكسب، وقد ألقى "شوضة" كلمته مرحباَ بهم، وأثنى فيها على شيوخ القضاء وأعضاء الجمعية العمومية مهنئا لهم وجميع قضاة محاكم الإستئناف والمحاكم الإبتدائية والنيابة العامة والقضاة الجدد المنضمين لمحكمة النقض متمنيا لهم جميعا التوافيق والسداد من الله عز وجل.

وطالب بإرساء قواعد العدالة، وسرعة الفصل في القضايا المعروضة تحقيقًا للعدالة الناجزة، داعيًا المولى - سبحانه وتعالى – لشهداء الوطن وأن يحفظ مصرنا الغالية، وقضاتها والشعب المصري والقيادة السياسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية من كل مكروه وسوء، وصرح بذلك المستشار الإعلامي لرئيس محكمة النقض.