شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة كاهن كنيسة القديس مارمرقس الرسول بمونتريال عن عمر 76 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية، اليوم الإثنين، نياحة القمص ميخائيل عزيز، كاهن كنيسة القديس مارمرقس الرسول بمونتريال، التابعة لإيبارشية شرق كندا، عن عمر بلغ 76 سنة.

وجاء بيان الكنيسة المنشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" :" رقد فى الرب بشيخوخة صالحة أمس الأب الفاضل القمص ميخائيل عزيز، كاهن كنيسة القديس مارمرقس الرسول بمونتريال، التابعة لإيبارشية شرق كندا، عن عمر بلغ 76 سنة، بعد أن خدم المذبح المقدس لمدة 26 سنة"

و قداسة البابا تواضروس الثاني يتقدم بخالص العزاء لنيافة الأنبا بولس أسقف شرق كندا، ولمجمع كهنة الإيبارشية في رحيل الأب المبارك القمص ميخائيل عزيز، ويلتمس عزاءً سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

كانت الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية، أعلنت الإثنين الماضى، نياحة القس متاؤس القمص ميخائيل كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بالمحطة القديمة بالبحيرة عن عمر تجاوز 53 عاما، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد فى وقت سابق.