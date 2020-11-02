شكرا لقرائتكم خبر عن غدا انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وأمطار خفيفة بالوجه البحرى والعظمى 26 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء، انخفاض طفيف بدرجات الحرارة، وطقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة، و طقس معتدل على جنوب سيناء والرياح نشطة.

كما يتوقع الخبراء أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد والرياح معتدلة ، وطقس مائل للحرارة علي جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

كما تتعرض البلاد لفرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من الوجه البحرى، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية السلوم - مطروح - الإسكندرية - رشيد - بورسعيد ).

ويتوقع الخبراء، أن يكون الطقس ليلا مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الغربية، لطيفا على السواحل الشرقية وجنوب سيناء، مائل للبرودة على شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الثلاثاء، القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجة.