شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التعاون الدولى: المركز المصرى الألمانى بتمويل 2 مليون يورو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى ، التهنئة للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، لافتتاح المركز المصرى الألمانى للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج بالقاهرة.

وأكدت وزيرة التعاون الدولى ، خلال كلمتها بافتتاح المركز ، أن تدشين المركز استغرق شهور من المشاركات والعمل الجماعى، موضحة أن وزارة التعاون الدولى كانت من الداعمين لإنشاء المركز بتوقيع الخطابات المتبادلة مع الجانب الألمانى.

وأشارت المشاط، إلى أن خدمات المركز تضم أربعة أقسام رئيسية: أولها التأهيل لسوق العمل المصري من خلال دورات تدريبية متخصصة في شتى مجالات العمل، والثاني إدماج العائدين من الخارج في المجتمع المصري اقتصادياً واجتماعياً، أما الثالث معاونة من يرغب في الحصول على فرص للهجرة خارج مصر عن طريق توفير المعلومات اللازمة لذلك، وأخيرًا التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتوفير البدائل الإيجابية.

وتابعت المشاط، أن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، يأتى بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بتمويل 2 مليون يورو.

وأضافت المشاط، أن التعاون بين مصر وألمانيا تبلغ قيمته 900 مليار يورو، ما بين دعم فني وقروض مسيرة في مختلف مجالات التنمية المستدامة، ويستخدم في العديد من القطاعات، منها الطاقة المتجددة، وإدارة النفايات الصلبة ودعم القطاع الخاص.



































































