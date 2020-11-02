شكرا لقرائتكم خبر عن المرور تعيد فتح طريق الطور اتجاه أبو رديس بجنوب سيناء بعد تحسن الرؤية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعادت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، فتح طريق الطور اتجاه أبو رديس بجنوب سيناء بعد تحسن الرؤية على الطرق، وسط تواجد الخدمات المرورية منعا لوقوع أى حوادث. وكانت المتابعات الميدانية رصدت وجود أمطار أعلى طريق الطور اتجاه أبو رديس، وعلى الفور تم تعيين خدمات مرورية وإغلاق تلك الطرق، وأهابت الإدارة العامة للمرور قائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

وتوقعت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اليوم الإثنين، والتى بدأت أول أمس بأمطار على بعض المناطق بسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء، منوهة باستمرار فرص سقوط الأمطار، لكن أقل حدة وغزارة عن أمس.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الإثنين، طقسا معتدلا على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقسا معتدلا على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة، وطقسا مائلا للحرارة على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس، وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

كما يتوقع الخبراء، أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

كما تتعرض البلاد لفرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة ومحافظات الوجه البحرى، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية (السلوم - مطروح - الإسكندرية)، وأمطار خفيفة لمتوسطة إلى رعدية أحيانا على مناطق من وسط وجنوب سيناء وسلاسل جمال البحر الأحمر، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من شمال ووسط الصعيد (الفيوم - أسيوط - المنيا).