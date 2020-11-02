شكرا لقرائتكم خبر عن السلطة الوطنية للانتخابات فى الجزائر تعلن الموافقة على الدستور بنسبة 66.8% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية للانتخابات، في الجزائر، نتيجة الاستفتاء على الدستور، منوها بأنعدد الناخبين المسجلين بلغ نحو 24 مليون و475 ألف مواطن، صوت منها 5 ملايين و636 ألف ناخب، وأسفرت النتيجة عن موافقة 3 ملايين ناخب بنسبة 66.8%، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى للإعلان عن نتيجة الاستفتاء على الدستور الجزائرى.

وقال محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية للانتخابات، في الجزائر، إن الاستفتاء على الدستور جاء تلبية لمطالب الحراك الشعبي، مشيرا إلى أن الاستفتاء جاء في مستوى الآمال والتطلعات ، حيث أشرفت عليه السلطة الوطنية المستقلة بالمستوى المطلوب بالرغم من الظروف الصحية التي تشهدها البلاد بسبب جائحة وباء كورونا كوفيد 19.

وأضاف أن الاستفتاء على الدستور تحد آخر لبناء جزائر جديدة.