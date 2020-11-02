شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل جلسة محاكمة أحمد شفيق فى قضية إهدار المال العام لـ 7 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة العباسية تأجيل نظر جلسة محاكمة أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، وآخرين من قيادات قطاع الطيران المدنى، فى قضية إهدار المال العام، لجلسة 7 ديسمبر، لتقديم المستندات والمرافعة.

كانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت حكمًا ببراءة أحمد شفيق وآخرين، عام 2013، فى القضية، وطعنت النيابة العامة أمام محكمة النقض، والتى قبلت طعن النيابة، وأمرت بإعادة المحاكمة.