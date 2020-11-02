شكرا لقرائتكم خبر عن "الشباب والرياضة" تنظم ملتقى توظيفيا لتوفير ألفي فرصة عمل بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم وزارة الشباب والرياضة أول ملتقى توظيفي لشباب الخريجين بالإسكندرية في ظل جائحة كورونا، بالتعاون مع مجموعة كبيرة من شركات القطاع الخاص لتوفير ما يقرب من 2000 فرصة عمل لحملة المؤهلات العليا والمتوسطة، من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الإدارة العامة للمشروعات)، وذلك يوم /السبت/ الموافق 7 نوفمبر المقبل بنادي سموحة الرياضي بالمحافظة.



يأتي الملتقى في إطار السياسة العامة للوزارة للمساهمة في تمكين الشباب وحل مشكلة البطالة وتوفير فرص عمل متنوعة ولائقة لهم، علاوة على ترحيب الوزارة الدائم بالتعاون مع مختلف الجهات وشركات القطاع الخاص لمواجهة مشكلة البطالة.



يشارك في الملتقى 30 شركة ومصنعا بالقطاع الخاص التي توفر فرص عمل في مجالات عدة منها الصناعية، السياحة والفندقة، الأدوية، السيارات، الأجهزة الكهربائية، إنتاج البلاستيك، المطاعم السياحية، الغزل والنسيج، الهايبر ماركت، والمبيعات بمجالات متنوعة.



يذكر أن الملتقى يستقبل الشباب الراغب في الحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص بدءًا من الساعة العاشرة صباحاً، مع مراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والحضور بالكمامة.