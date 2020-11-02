شكرا لقرائتكم خبر عن دفعة "العصار" بالبرنامج الرئاسى يشاركون بورش عمل لمواجهة العشوائيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استؤنف الأسبوع الرابع من التدريب الميداني لدفعة "الفريق محمد العصار"، الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة في جميع محافظات مصر، والذي بدأ منذ الثالث من أكتوبر الجاري ليستمر لمدة شهرًا كاملًا بالتعاون ما بين الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة التنمية المحلية وتحت رعاية المحافظين بكل محافظة وبإشراف يومي مباشر من نواب المحافظين؛ وذلك بهدف تعزيز وعي وإدراك المتدربين بالتحديات العملية التي تواجه الدولة ممثلةً في المحافظات كصورة مصغرة من الدولة، وتوفير المعرفة والأدوات والمهارات والخبرات العملية المختلفة ذات الصلة بجميع جوانب الإدارة العامة.

وبدأت جميع المحافظات باستقبال المتدربين منذ اليوم الأول بتعريفهم بالمحافظة وبأهم الملفات التي يتم العمل عليها، وتم تحديد خطة التدريب الخاصة بكل محافظة، وفيما يلي عرض لبعض جوانب التدريب من بعض المحافظات:

متدربو محافظة الجيزة يشاركون في ورش عمل للتغلب على مشكلات المناطق العشوائية

شارك المتدربون في محافظة الجيزة في العديد من الاجتماعات الهامة مثل اجتماع استعدادات المحافظة لمواجهة مخاطر الأمطار الغزيرة والسيول واجتماع مع مدير إدارة بناء وتنمية القرية واجتماع مراجعة تراخيص البناء، وتم مرافقة هند عبد الحليم نائب المحافظ في بعض الزيارات التفقدية مثل متابعة فعاليات القافلة التنموية بمنطقة عشش السودان والمركز التكنولوجي بحي جنوب الجيزة ومقر التصالحات، وكذلك مرافقتها في جولة لإدارات ديوان عام المحافظة للتعرف على آلية العمل بها، وأيضًا زيارة محلات وورش جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمنيب وأسفل كوبري فيصل.

كما تم مشاركة إبراهيم الشهابي نائب المحافظ في زيارة مدينة أوسيم والمركز التكنولوجي بها ومناولة القمامة بالوراق، وفي المرور على مخرات السيول بمدينتي أطفيح والصف، فضلًا عن زيارة مقر مجلس مدينة كرداسة ومحطة مناولة القمامة بها وزيارة الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية والاستثمارية بمدينة 6 أكتوبر ومركز ومدينة أبو النمرس والحرانية، ومدينة الطلبة والطالبات بإمبابة، كما عُقد لهم ورشة عمل عن المناطق العشوائية في نطاق المحافظة؛ لعرض مقترحاتهم لحل مشكلاتها والتغلب عليها نهائيًا، وورشة عمل أخرى لمناقشة تعظيم موارد المحافظة، وكذلك حضور عدد من الفعاليات مثل مؤتمر جمعية الهلال الأحمر المصري بحضور السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

أما في محافظة أسيوط قام متدربو البرنامج بتفقد الديوان العام بإدارته المختلفة بالأخص إدارة الأزمات؛ لمتابعة تلقي البلاغات المختلفة ومعرفة كيفية التعامل معها، والإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة، وإدارة تنمية القرية وبعض مشروعات حياة كريمة، وإدارة خدمة المواطنين بالمحافظة وتطبيق "صوتك مسموع"، وأيضًا تفقد المنطقة الصناعية وبعض المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة، ومشروعات أخرى مثل مركز معلومات شبكات المرافق والبنية التحتية، ومشروع الثروة الحيوانية، ومشروع العبارات النهرية، ومشروع الثروة السمكية وكذلك بعض المراكز التكنولوجية بالمحافظة، ومركز المعلومات؛ لمتابعة منظومة الميكنة، وزيارة خط سير رحلة العائلة المقدسة، ومتابعة منظومة البنية المعلوماتية المكانية، وشركة المياه والصرف الصحي.

متدرب محافظة سوهاج يحضر العديد من اللقاءات والاجتماعات

أما محافظة سوهاج فكانت من نصيب متدرب واحد حضر عدة لقاءات مع مدير عام مكتب المحافظ حيث تم تعريفه بالمعالم الأساسية للمحافظة، ومع أحمد سامي القاضي نائب المحافظ حيث تعرف على مهام العمل اليومي للنائب، وكذلك مع المحافظ اللواء طارق الفقي، وحضر الكثير من الاجتماعات منها اجتماع لجنة مراجعة تراخيص أعمال البناء، وأيضًا لجنة الوظائف الإشرافية؛ لاختيار مديري إدارات الشباب والرياضة، وقد تعرف على الهيكل التنظيمي لديوان عام المحافظة والإدارات التابعة لها بالأخص إدارة خدمة المواطنين، وتعرف أيضًا على المراكز التكنولوجية بالمحافظة وطريقة التعامل مع المواطنين لتقديم الخدمة بشكل سريع.

متدربو محافظة القليوبية يحضرون ورش عمل عن إعداد مذكرات العرض وتقارير المتابعة

وفي محافظة القليوبية تم تعريف المتدربين بالمحافظة والمشروعات الجاري تنفيذها بها والخطة الاستثمارية لها والهيكل التنظيمي للديوان العام وتم تفقد إداراته المختلفة بالأخص إدارات رعاية أسر الشهداء والتواصل المجتمعي والتخطيط العمراني، وحضر المتدربون عدة لقاءات مفتوحة مع كلٍ من المحافظ ونوابه ومع رئيس جامعة بنها ومع السكرتير العام والسكرتير العام المساعد ومع مدير إدارة الأبنية التعليمية، وقاموا بزيارة مركز ومدينة بنها وتفقد مشاريع مثل تطوير كورنيش النيل وإستاد بنها الرياضي ومشروع المستشفى التخصصي الجديدة، وكذلك مدينة شبرا الخيمة والمراكز التكنولوجية به وقصر محمد علي، ومركز ومدينة الخانكة ومشروع الصوامع والمدفن الصحي ومحطة رفع الجبل الأصفر ومتابعة عمل لجنة استلام الطرق، وأيضًا مركز ومدينة كلٍ من شبين القناطر وطوخ وكفر شكر والقناطر الخيرية وقها وقليوب والخصوص، وتابعوا عمل لجنة تراخيص البناء، وتعرفوا على منظومة المتغيرات المكانية؛ التي من شأنها رصد أي متغيرات بنائية أو زراعية أو مخالفات ومنظومة النظافة وتدوير المخلفات الصلبة وملف الاستثمار ومنظومتي التقنين والأصول المؤجرة وكذلك مبادرة حياة كريمة، كما تم زيارة مديريات الطب البيطري والطرق والنقل والصحة والشباب والرياضة والتربية والتعليم وتفقد المشروعات التابعة لكل مديرية، فضلًا عن زيارة المباني التابعة للمحافظة مثل المجلس الشعبي المحلي ومبنى صقلية ومكتبة مصر، وحضور ورش عمل عن إعداد مذكرات العرض وتقارير المتابعة، وعن قانون البناء الموحد ومراجعة تراخيص البناء.

الجدير بالذكر، أن البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة يهدف إلى بناء كوادر ذى كفاءة عالية للدولة، قادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة في رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار وتطبيق نمط تفكير حديث متماشيًا مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية الناجحة، مما يجعلهم قادرين على تبوأ المناصب القيادية المختلفة، وقد تم تخريج 190 متدرب في الدفعة الأولى في شهر يناير 2018، وحاليًا تضم الدفعة الثانية 79 متدرب، وقد بدأ التدريب الميداني لهم في 3 أكتوبر الحالي ليستمر لمدة شهر في جميع المحافظات.

عن الأكاديمية الوطنية للتدريب:

أنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.