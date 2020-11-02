شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير اليوم 36 رحلة جوية لنقل 3700 راكب إلى عدة دول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن تسيير 36 رحلة دولية على مدار الإثنين، لعدة وجهات بالخارج بخلاف رحلاتها الداخلية، ورحلات الشحن الجوى التى تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم.

وقالت مصر للطيران، أن الرحلات الجوية التي تسيرها اليوم رحلة واحدة إلى كل من باريس، واشنطن، بغداد، جدة، المدينة المنورة، مسقط، اربيل، چوبا، أكرا، لندن، ميلانو، اسطنبول، نيروبي، الخرطوم، دبي، أبوظبي، الشارقة، بيروت، البحرين، الدمام، الرياض، و 7 رحلات داخلية الي كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان ،و 3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 3700 راكبا.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات .

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج ، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية و الجنوبية - كندا و مطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة علي الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة الي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الPCR معه ، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين .