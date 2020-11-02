7 ديسمبر.. المرافعة في محاكمة أحمد شفيق في "فساد الطيران"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:
قررت الدائرة 6 بمحكمة شمال القاهرة برئاسة المستشار سرور محمد أحمد، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة الفريق أحمد شفيق، رئيس وزراء مصر الأسبق، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد وزارة الطيران المدني" لجلسة 7 ديسمبر المقبل، للمرافعة.
ويواجه "شفيق" واثنين آخرين من قيادات قطاع الطيران المدني، في هذه القضية اتهامات بإهدار المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه.
وكانت جنايات القاهرة، أصدرت حكما ببراءة أحمد شفيق وآخرين في عام 2013، في القضية، وطعنت النيابة العامة أمام محكمة النقض التي قبلت طعن النيابة، وأمرت بإعادة المحاكمة.
ونسب قاضي التحقيق للمتهمين بصفتهم موظفين عموميين، ارتكاب جرائم الإضرار عمدًا بأموال الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران.
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