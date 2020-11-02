قبل ترويجها.. ضبط 170 طربة حشيش بحوزة سيدة في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، عقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام)، وبمشاركة مديرية أمن الشرقية من ضبط (170 طربة لمخدر الحشيش وزنت 17 كيلو جرام - مبلغ مالي – هاتف محمول)، بحوزة ( إحدى السيدات، مقيمة بدمياط "لها معلومات جنائية")، في كمين أعد خصيصاً لضبطها بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية. وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ ( 1,190,000 مليون ومائة وتسعون ألف جنيه) تقريباً. تم اتخاذ الاجراءات القانونية.

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