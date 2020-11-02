أمن المنافذ: ضبط 7 قضايا تهريب.. وتنفيذ 161حكمًا قضائيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 7 قضايا تهريب أبرزها (أقمشة - بضائع أجنبية الصنع)، وضبط 22 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح ، دخول دائرة جمركية بدون تصريح – مخالفات مرورية - مخالفات مسطح مائي) في مجال الأمن العام

وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، تم ضبط 1475 مخالفة مرورية، وتنفيذ 161 حكم قضائى متنوع، وضبط 6 قضايا هجرة غير شرعية، تزوير "تأشيرة – إقامة"، في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجاري مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.